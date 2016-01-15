alexey6776

Интересует удаленная работа в качестве копирайтера, рерайтера, переводчика английского и французского языка

Готов выполнять работу на дому качественно и в установленные сроки, полная занятость и работа в офисе не интересует, нужен дополнительный заработок, желательно на постоянной основе. По специальности переводчик иностранных языков, также есть опыт по написанию текстов юридической и экономической тематики, на основании анализа имеющихся данных, новостных текстов, обращений, заявлений в правоохранительные органы и т.д.