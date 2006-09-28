Образование высшее техническое. НИ РХТУ им.Д.И. Менделеева специальность 170500 "Машины и аппараты химических производств и предприятий стройиндустрии" диплом с отличием.

Опыт работы: компания "Procter and Gamble" 2 года

Обязанности в P&G:

1. Квалификация новых упаковочных и сырьевых материалов: проверка свойств материалов в лаборатории; организация тестирования материалов в условиях производства; составление итоговых отчетов и презентаций по процессу тестирования новых материалов на английском языке для спецалистов из Европейского технического центра.

Все спецификации, технические условия, формульные карты и условия хранения сырьевых и упаковочных материалов а также инструкции по эксплуатации лабораторных приборов на английском языке. В мои обязанности входит перевод этой документации на русский язык для сотрудников не владеющих английским языком.

2. Поиск решений позволяющих сократить использование или уменьшить стоимость существующих упаковочных и сырьевых материалов без снижения качества конечной продукции.

Все консультации для поиска наиболее целесообразных решений проводятся со специалистами Европейского технического центра P&G на английском языке. Весь методический материал и нормативная документация по проведению таких проектов также на английском языке - таким образом в мои обязанности входит перевод этой документации и материалов для работников не владеющих английским языком.

3. Работа с иностранными поставщиками упаковочных и сырьевых материалов по контролю качества поставляемых материалов, внедрению передовых систем контроля качества. Предъявление претензий по качеству материалов и совместная с поставщиком разработка планов мероприятий по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. Личные и телефонные переговоры а также переписка ведется на английском языке.

4. Разработка стандартных операционных процедур по методам входного контроля качества, условиям приемки и хранения упаковочных и сырьевых материалов на английском языке с последующим переводом на русский для сменного персонала.

5. Разработка нормативных документов и спецификаций на упаковочные и сырьевые материалы на английском языке с дальнейшим переводом на русский для сменного персонала.

6. Участие в разработке мероприятий по устранению неполадок на машинах производства полиэтиленовой тары. Заказ запасных частей у поставщика - оформление таможенного описания на английском и русском языках.