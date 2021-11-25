Делаю продающий и качественный дизайн.

Занимаюсь графическим дизайном более 5-ти лет🔥

Сделаю продающую, понятную презентацию для вашего бизнеса, компании, мероприятия или любой другой задачи.👍

Занимаюсь разработкой :

Логотипов

Фирменного стиля

Визиток

Буклетов

Афиш

Рекламных материалов

Оформлением социальных сетей

Презентаций

Индивидуального дизайна банковских карт.