Алексей Казанцев alexey_designkazalexey_designkaz
26 летРоссия/Кемерово
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю продающий и качественный дизайн.
Занимаюсь графическим дизайном более 5-ти лет🔥
Сделаю продающую, понятную презентацию для вашего бизнеса, компании, мероприятия или любой другой задачи.👍
Занимаюсь разработкой :
Логотипов
Фирменного стиля
Визиток
Буклетов
Афиш
Рекламных материалов
Оформлением социальных сетей
Презентаций
Индивидуального дизайна банковских карт.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сторис для инстаграм70 просмотров
- Индивидуальный дизайн банковской карты61 просмотр
- Фирменный стиль45 просмотров
- Дизайн социальных сетей54 просмотра
- Логотип46 просмотров
- Дизайн социальных сетей41 просмотр
- Дизайн социальных сетей49 просмотров
- Логотип и дизайн сайта23 просмотра
- Логотип "Чистый лес"40 просмотров
- Логотип магазина OutPhytz40 просмотров