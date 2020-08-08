alexey_potseluyk

Предоставление комплексных услуг бизнесу

Предоставляю комплексные услуги для бизнеса:

- Создание интернет-магазинов, лендингов (как для международной торговли, так и по Украине), сайтов других направлений (Shopify, WooCommerce, Etsy, Wix и другие).

- Анализ рынка и конкурентов, поиск оптимальных поставщиков, наполнение сайтов.

- Маркетинговые услуги (SMM, Таргетированная реклама, проработка собственного стиля, контент-планов, альтернативные методы продвижения на других площадках, Infuence-маркетинг, прочее).

- Работа с маркетплейсами (Prom, Olx, Rozetka).

- Внедрение и настройка CRM-систем.

- Юридическое сопровождение при регистрации ФОП, ООО на територии Украины.

- Регистрация юридического лица типа C/LLC в США.