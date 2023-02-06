alexey_rand

Уверенное владение Python (Стек - Django/DRF, sql, PySpark, web/backend, ML, CV). Проходил множество различных курсов по таким направлениям,

Работал над проектами с использованием Python, Django, PostgreSQL, Spark, HTML/CSS и др. Есть опыт работы с такими библиотеками, как PySpark, Pandas, NumPy, sqlite, requests, beautifulsoup, telebot, Tensorflow/Keras, pygame и др.



Имеются знания основ ООП, алгоритмов, git/github, понимание REST, http, web, структуры баз данных (big data). Кроме того, хорошая математическая база за счет университета, а также знания смежных инженерных дисциплин.



В процессе обучения разрабатываю различные приложения и проекты (ссылка на github ниже).

https://github.com/alexeyrand