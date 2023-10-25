alexey_reborn

Алексей Смирнов alexey_rebornalexey_reborn
29 летРоссия/Череповец
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Таргетолог, который повысит конверсию ваших продаж
Приветствую! Я специалист по настройке таргетированной рекламы в Facebook&Instagram&VK
Работаю на результат! Ориентируюсь только на долгосрочные партнерские отношения!
Моя цель: поднять продажи в вашем бизнесе и сделать так чтобы Вы забыли о постоянной нехватке клиентов.
Обязанности:
- Анализ бизнеса, посадочной страницы, ЦА, конкурентов;
- Разработка стратегии запуска рекламных компаний;
- Формирование УТП и ТЗ дизайнеру и копирайтеру (при необходимости);
- Подготовка креативов и текстов;
- Запуск тестовой рк;
- Отслеживание статистики, анализ результатов;
- Оптимизация и масштабирование успешных рекламных кампаний;
- Регулярная отчётность и аналитика.
Опыт работы: 1,5 года
Предоставляю кейсы.
Буду рад сотрудничеству)
Я против войны в Украине!