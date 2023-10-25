alexey_reborn

Таргетолог, который повысит конверсию ваших продаж

Приветствую! Я специалист по настройке таргетированной рекламы в Facebook&Instagram&VK

Работаю на результат! Ориентируюсь только на долгосрочные партнерские отношения!

Моя цель: поднять продажи в вашем бизнесе и сделать так чтобы Вы забыли о постоянной нехватке клиентов.

Обязанности:

- Анализ бизнеса, посадочной страницы, ЦА, конкурентов;

- Разработка стратегии запуска рекламных компаний;

- Формирование УТП и ТЗ дизайнеру и копирайтеру (при необходимости);

- Подготовка креативов и текстов;

- Запуск тестовой рк;

- Отслеживание статистики, анализ результатов;

- Оптимизация и масштабирование успешных рекламных кампаний;

- Регулярная отчётность и аналитика.

Опыт работы: 1,5 года

Предоставляю кейсы.

Буду рад сотрудничеству)