alexey_say

Видеомонтаж любой сложности

Ключевые навыки:

DaVinci Resolve, Fusion, YouTube, Instagram, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Microsoft Office.

Высокий уровень владения ПК.

Большой опыт в видеопроизводстве:

* Разработка идеи

* Написание сценария

* Организация съемки (актеры, оборудование, локация)

* Операторская и режиссёрская работа

* Последующий монтаж

* Визуальные эффекты и графика

* Цветокоррекция

* Обработка звука

* Публикация ролика на Youtube

Дополнительно закадровая озвучка либо дубляж, а так же роль ведущего.

Несколько примеров работ:

Короткий метр:

https://www.youtube.com/watch?v=OiymW6w-qN4

Социальный (5 млн.просмотров):

https://www.youtube.com/watch?v=vvdXIewG0fA

Развлекательно-познавательный:

https://www.youtube.com/watch?v=tjhoiK-LzaM

Развлекательно-трендовый:

https://www.youtube.com/watch?v=LvwHL9eTC5M&feature=emb_logo

Влог:

https://www.youtube.com/watch?v=BCYFjyTlHuI&feature=emb_logo

Обзорный:

https://www.youtube.com/watch?v=w6B9_NB5Yj8