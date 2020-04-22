alexey_say

Ключевые навыки:
DaVinci Resolve, Fusion, YouTube, Instagram, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Microsoft Office.
Высокий уровень владения ПК.
Большой опыт в видеопроизводстве:
* Разработка идеи
* Написание сценария
* Организация съемки (актеры, оборудование, локация)
* Операторская и режиссёрская работа
* Последующий монтаж
* Визуальные эффекты и графика
* Цветокоррекция
* Обработка звука
* Публикация ролика на Youtube
Дополнительно закадровая озвучка либо дубляж, а так же роль ведущего.
Несколько примеров работ:
Короткий метр:
https://www.youtube.com/watch?v=OiymW6w-qN4
Социальный (5 млн.просмотров):
https://www.youtube.com/watch?v=vvdXIewG0fA
Развлекательно-познавательный:
https://www.youtube.com/watch?v=tjhoiK-LzaM
Развлекательно-трендовый:
https://www.youtube.com/watch?v=LvwHL9eTC5M&feature=emb_logo
Влог:
https://www.youtube.com/watch?v=BCYFjyTlHuI&feature=emb_logo
Обзорный: