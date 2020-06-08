alexey_shirokiy

Я – фрилансер

Реставрация старых фото любой сложности, изготовление фоторобота из фото даже очень плохого качества.

Опыт работы в сфере дизайна более 3 лет – большое количество успешно выполненных проектов.

Сделал обработку более 7000 фотографий.

Ретушь более 3000 портретов.

а более 600 коллажей.

ВНИМАНИЕ!!!! МОЯ ПОЧТА [email protected]

Skype: leha_morgan ; Telegram: +380688118529

ВАЖНО: Если у вас изначально плохие исходники, то даже толковый ретушёр едва ли поможет, либо это будет очень дорого и нецелесообразно. Это всё равно, что просить из деталей Волги собрать Мерседес.

Порядок работы следующий:

◆ Обсуждаем детали проекта на основе имеющихся у вас материалов (наброски, мысли в вашей голове)

◆ Согласовываем бюджет и сроки разработки

◆ Получаю предоплату (30-50% в зависимости от бюджета и сроков разработки)

◆ Разрабатываю макет в соответствии с вашими пожеланиями

◆ Вносим правки и согласовываем макеты. Кол-во правок в разумном количестве, всё, что сверх – оплачивается отдельно.

◆ Перевод остатка стоимости разработки макетов

◆ Подготовка исходников к верстке и отправка.

Способы оплаты:

◆ Банковские карты

◆ WebMoney

◆ Paypal

◆ Системы мгновенных денежных переводов

◆ если вашего способа оплаты нет в списке, мы обязательно найдем компромисс

График работы:

Плавающий. В среднем, я в сети с 08:00 до 21:00

Всегда предлагаю несколько вариантов.

Выбранный Вами дорабатываю до момента, когда Вы будете полностью удовлетворены результатом и скажете – ДА, ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО МНЕ НУЖНО!

ЗАКАЗЧИКАМ:

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ОПЛАТЫ. Оплата заказа стимулирует сосредоточиться на вашем проекте, не тратя сил и времени на поиск других заказчиков.

ТЕСТОВАЯ РЕТУШЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

В последнее время появилось очень много постоянных заказчиков, поэтому не смогу взять в работу каждый проект!

Обращайтесь!

PS: Большое спасибо тем заказчикам, которые оплачивают больше, указанной суммы.