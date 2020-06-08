alexey_shirokiy

Реставрация старых фото любой сложности, изготовление фоторобота из фото даже очень плохого качества.
Опыт работы в сфере дизайна более 3 лет – большое количество успешно выполненных проектов.
Сделал обработку более 7000 фотографий.
Ретушь более 3000 портретов.
а более 600 коллажей.
ВНИМАНИЕ!!!! МОЯ ПОЧТА [email protected]
Skype: leha_morgan ; Telegram: +380688118529
ВАЖНО: Если у вас изначально плохие исходники, то даже толковый ретушёр едва ли поможет, либо это будет очень дорого и нецелесообразно. Это всё равно, что просить из деталей Волги собрать Мерседес.
Порядок работы следующий:
◆ Обсуждаем детали проекта на основе имеющихся у вас материалов (наброски, мысли в вашей голове)
◆ Согласовываем бюджет и сроки разработки
◆ Получаю предоплату (30-50% в зависимости от бюджета и сроков разработки)
◆ Разрабатываю макет в соответствии с вашими пожеланиями
◆ Вносим правки и согласовываем макеты. Кол-во правок в разумном количестве, всё, что сверх – оплачивается отдельно.
◆ Перевод остатка стоимости разработки макетов
◆ Подготовка исходников к верстке и отправка.
Способы оплаты:
◆ Банковские карты
◆ WebMoney
◆ Paypal
◆ Системы мгновенных денежных переводов
◆ если вашего способа оплаты нет в списке, мы обязательно найдем компромисс
График работы:
Плавающий. В среднем, я в сети с 08:00 до 21:00
Всегда предлагаю несколько вариантов.
Выбранный Вами дорабатываю до момента, когда Вы будете полностью удовлетворены результатом и скажете – ДА, ЭТО ИМЕННО ТО, ЧТО МНЕ НУЖНО!
ЗАКАЗЧИКАМ:
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ОПЛАТЫ. Оплата заказа стимулирует сосредоточиться на вашем проекте, не тратя сил и времени на поиск других заказчиков.
ТЕСТОВАЯ РЕТУШЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
В последнее время появилось очень много постоянных заказчиков, поэтому не смогу взять в работу каждый проект!
Обращайтесь!
PS: Большое спасибо тем заказчикам, которые оплачивают больше, указанной суммы.