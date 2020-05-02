Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я веб-дизайнер, графический дизайнер, занимаюсь разработкой качественных и современных логотипов и сайтов для вашего бизнеса.

Разрабатываю Landing Page, интернет-магазины, сайты-визитки так и простые визитки для вашей организации для размещения в социальных сетях и печати.

Преимущества сотрудничества со мной:

- разрабатываю дизайн до полного его согласования и утверждения вами, учитывая пожелания и правки;

- работая над дизайном провожу анализ основной группы клиентов компании/организации.

- тщательно изучаю техническое задание и бриф перед началом каждой работы;

- нахожу общий язык с любыми клиентами;

К каждому своему делу подхожу ответственно и серьезно и другого подхода не допускаю. Высокая профессиональная планка и постоянное изучение новых тенденций в своей работе – то, что должен иметь любой человек независимо от сферы деятельности.

Итак, как вы понимаете, я заинтересован в качественном выполнении проекта не меньше, чем вы! Буду искренне рад сотрудничеству с вами!