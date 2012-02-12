alexey_vishnyov

Нужна ваша помощь в не совсем стандартном вопросе. Суть такова: есть человек, который занимается установкой, наладкой, обслуживанием промышленного пищевого оборудования в Москве и области . Сайта как такового нет. Нужно разрекламировать ...
- Контекстная реклама6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо сделать , небольшой редизайн сайта http://kartas-reklama.com. А именно поменять бекграунд на более гармоничный , если это потребуется, поменять шрифты, картинки в разделах. Расположение блоков оставить прежним.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Необходимо создать flash-баннер размера 984x80 . который должен размещаться на www.06562.com.ua (вместо баннера "место для вашей рекламы" под хедером) и будет вести на сайт kartas-reklama.com. Баннер должен отображать тематику сайта на который будет вести, привлекать ...Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт ukraine1.com.ua некорректно отображается в в некоторых основных браузерах . Необходимо исправить ошибки и довести до ума вёрстку, для корректного отображения в IE 7+, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari . Не забывайте написать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать сайт, на котором можно будет смотреть рекламные ролики и отвечать на опросы и получать за это "вознаграждение". Должна присутствовать реферальная программа, личный кабинет пользователя со статистикой и т.д. Основное требование к дизайну - ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $265
Надо сделать сайт фирмы занимающейся продажей и установкой систем энергосбережения. Основная задача сайта представление товаров и услуг данной фирмы, технических статей и контактной информации Нужен оригинальный дизайн, соответствующий тематике сайта. Приветствуется ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать развёрнутое т.з. для разработки мультивалютного обменного сервиса webmoney на основании краткого предварительно т.з. . Дать свои замечания по данному проекту, внести правки и доработки. Приглашаю для сотрудничества только людей с опытом в разработке ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо сделать сайт фирмы занимающейся продажей аттракционов, основная задача сайта — привлечение клиентов, представление данной фирмы, хранение каталога товаров и услуг и технических статей, возможность заказа товара. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать прогон сайта kino-files.ru по каталогам с перспективой заказа у исполнителя дальнейшего продвижения , пишите предложения по цене и методам.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Необходимо сделать сайт фирмы занимающейся продажей аттракционов, основная задача сайта - привлечение клиентов , представление данной фирмы, хранение каталога товаров и услуг и технических статей, возможность заказа товара. Нужен оригинальный дизайн, вмеру ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Нужно создать сайт энергосберегабщей компании с нуля (домен и хостинг предоставлю) основная задача сайта - представление клиенту данной организации , каталоги товаров и услуг, технические статьи. Нужен оригинальный дизайн техническоё ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт13 лет назад
В шаблоне на сайте http://kino-files.ru/ , надо сделать следующие правки: 1. Правильно настроить категории и пользователей. 2. Устранить проблемы с кодировкой. 3. Настроить вывод рекламных баннеров. 4. Устранить ошибки в ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $70
Сверстать простой сайт (http://makepreview.ru/1381147461 , http://makepreview.ru/1900658847 , http://makepreview.ru/1707738301 ) , интегриповать с DataLife 9.5 и наполнить предоставленным контентом.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Cтруктура сайта делаеться на основании kartas-reklama.com . Значимым фактором являеться гармоничный вид сайта с данным контентом ( в основном статьи и одна галлерея ). Логотип сохраняеться, но в остальном необходимо отойти ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать парсер букмекерской конторы pinnaclesports.com, который будет оповещать зарегистрированного пользователя по email и isq о появлении нового спортивного события и состоянии ставки на данное событие (http://www.pinnaclesports.com/help/your-first-bet). Регистрация пользователя с уведомления в админке. В пользовательской ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен привлекательный дизайн сайта конных прогулок , который должен отражать данную тематику.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно переделать дизайн сайта http://www.ekostroy.com.ua/ учитывая структуру и тип иформации , находящуюся в нем. Изображение в хедере оставить без изменений и смотреться оно должно гармонично.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта для рекламного Агентсва в зелёных тонах предпологаемую структуру сайта (тип информации) можно посмотреть по адресу http://kartas-reklama.com/Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад