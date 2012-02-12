alexey_vishnyov

Александр отлично справился со своей задачей, учёл вплоть до мелочей все требования и правки как в процессе разработки дизайна , так и реализации самого сайта. В результате чего я получил интернет-магазин с креативным дизайном и ожидаемым функционалом. О сотрудничестве с этим человеком у меня оталось очень хорошее впечатление. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.