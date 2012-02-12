alexey_vishnyov

Алексей alexey_vishnyov

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов любой сложности, прикладных программ, СУБД.

  • Размещение объявлений

    Нужна ваша помощь в не совсем стандартном вопросе. Суть такова: есть человек, который занимается установкой, наладкой, обслуживанием промышленного пищевого оборудования в Москве и области . Сайта как такового нет. Нужно разрекламировать ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшой редизайн сайта рекламного агенства

    $30

    Необходимо сделать , небольшой редизайн сайта http://kartas-reklama.com. А именно поменять бекграунд на более гармоничный , если это потребуется, поменять шрифты, картинки в разделах. Расположение блоков оставить прежним.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание flash-баннера

    $25

    Необходимо создать flash-баннер размера 984x80 . который должен размещаться на www.06562.com.ua (вместо баннера "место для вашей рекламы" под хедером) и будет вести на сайт kartas-reklama.com. Баннер должен отображать тематику сайта на который будет вести, привлекать ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибки кроссбраузерности сайта

    Сайт ukraine1.com.ua некорректно отображается в в некоторых основных браузерах . Необходимо исправить ошибки и довести до ума вёрстку, для корректного отображения в IE 7+, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari . Не забывайте написать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание опросника

    Необходимо сделать сайт, на котором можно будет смотреть рекламные ролики и отвечать на опросы и получать за это "вознаграждение". Должна присутствовать реферальная программа, личный кабинет пользователя со статистикой и т.д. Основное требование к дизайну - ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт фирмы, занимающейся энергосбережением

    $265

    Надо сделать сайт фирмы занимающейся продажей и установкой систем энергосбережения. Основная задача сайта представление товаров и услуг данной фирмы, технических статей и контактной информации Нужен оригинальный дизайн, соответствующий тематике сайта. Приветствуется ...

    DLE
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Развёрнутое ТЗ для обменки webmoney

    Необходимо сделать развёрнутое т.з. для разработки мультивалютного обменного сервиса webmoney на основании краткого предварительно т.з. . Дать свои замечания по данному проекту, внести правки и доработки. Приглашаю для сотрудничества только людей с опытом в разработке ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин по продаже аттракционов

    $500

    Необходимо сделать сайт фирмы занимающейся продажей аттракционов, основная задача сайта — привлечение клиентов, представление данной фирмы, хранение каталога товаров и услуг и технических статей, возможность заказа товара. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт по продаже аттракционов

    $300

    Необходимо сделать сайт фирмы занимающейся продажей аттракционов, основная задача сайта - привлечение клиентов , представление данной фирмы, хранение каталога товаров и услуг и технических статей, возможность заказа товара. Нужен оригинальный дизайн, вмеру ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cайт энергосберегабщей компании

    $300

    Нужно создать сайт энергосберегабщей компании с нуля (домен и хостинг предоставлю) основная задача сайта - представление клиенту данной организации , каталоги товаров и услуг, технические статьи. Нужен оригинальный дизайн техническоё ...

    DLE
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Откорректировать шаблон DLE

    В шаблоне на сайте http://kino-files.ru/ , надо сделать следующие правки: 1. Правильно настроить категории и пользователей. 2. Устранить проблемы с кодировкой. 3. Настроить вывод рекламных баннеров. 4. Устранить ошибки в ...

    DLE
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка и интегрирование с СMS

    $70

    Сверстать простой сайт (http://makepreview.ru/1381147461 , http://makepreview.ru/1900658847 , http://makepreview.ru/1707738301 ) , интегриповать с DataLife 9.5 и наполнить предоставленным контентом.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    $100

    Cтруктура сайта делаеться на основании kartas-reklama.com . Значимым фактором являеться гармоничный вид сайта с данным контентом ( в основном статьи и одна галлерея ). Логотип сохраняеться, но в остальном необходимо отойти ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер сайта букмекерской конторы

    Нужно сделать парсер букмекерской конторы pinnaclesports.com, который будет оповещать зарегистрированного пользователя по email и isq о появлении нового спортивного события и состоянии ставки на данное событие (http://www.pinnaclesports.com/help/your-first-bet). Регистрация пользователя с уведомления в админке. В пользовательской ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Нужно переделать дизайн сайта http://www.ekostroy.com.ua/ учитывая структуру и тип иформации , находящуюся в нем. Изображение в хедере оставить без изменений и смотреться оно должно гармонично.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Исправить ошибки кроссбраузерности сайта
С Алексеем было приятно работать, не подгонял, не мешал работать, помогал в объяснениях. Спасибо за работу!
Хорошо справился с работой, учёл все требования
Ответный отзыв
varenia
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин по продаже аттракционов
Было приятно работать с Алексеем. Адекватный человек понимающий что он хочет получить в конечном итоге.. было приятно сотрудничать
Александр отлично справился со своей задачей, учёл вплоть до мелочей все требования и правки как в процессе разработки дизайна , так и реализации самого сайта. В результате чего я получил интернет-магазин с креативным дизайном и ожидаемым функционалом. О сотрудничестве с этим человеком у меня оталось очень хорошее впечатление. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Прогон киносайта по каталогам
Алексей отлично поставил ТЗ и оплатил. Рекомендую!!!
Артём отлично справился со своей задачей , кроме того дал много полезных советов и учёл все пожелания, касательно проэкта, оставив положительные впечатления о сотрудничестве с ним. Советую этого человека как , хорошего специалиста в своем деле.
Ответный отзыв
kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта рекламного агентства
Все четко, ясно, понятно, главное без (ТЗ) :) Грамотный и приятный в общении человек. Понравилось, хотел бы ещё сотрудничать!
Руслан всего за два дня сделал всё , что я ожидал от данного проекта, не смотря на нечёткое тз. Учёл все правки и пожелания, предложил много креативных идей, сделал сай лёгким и в тот же время живым и интересным. Всё получилось так, как я хотел. Буду далее сотрудничать с этим дизайнером.
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