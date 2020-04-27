Разработка сайтов "под ключ". Веб-дизайн.
Разработка:
- Сайты под ключ.
- Landing Page.
- Многостраничные сайты.
- Интернет-магазин.
- Интеграция (натяжка) верстки на CMS.
- Сайты на WordPress.
- Сайты на конструкторах (Tilda, Wix).
- Дизайн сайтов.
- Разработка логотипа.
- Настройка контекстной рекламы.
- Настройка таргетированной рекламы.
- Доработка сайтов.
Я специализируюсь на:
- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript;
- PHP;
- Bootstrap 4;
- WordPress
Портфолио
- Edu-stom84 просмотра
- Https://suvai.ru/84 просмотра
- Rfb-opt (оптовые поставки мобильной техники)89 просмотров
- Stud-Book82 просмотра
- Shop-App (Интернет-магазин техники)65 просмотров