alexey_websky

Алексей Петров alexey_websky

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов "под ключ". Веб-дизайн.

Разработка: 

- Сайты под ключ. 

- Landing Page. 

- Многостраничные сайты. 

- Интернет-магазин. 

- Интеграция (натяжка) верстки на CMS. 

- Сайты на WordPress. 

- Сайты на конструкторах (Tilda, Wix). 

- Дизайн сайтов. 

- Разработка логотипа. 

- Настройка контекстной рекламы. 

- Настройка таргетированной рекламы. 

- Доработка сайтов. 

Я специализируюсь на: 

- HTML5; 

- CSS3; 

- JavaScript; 

- PHP; 

- Bootstrap 4; 

- WordPress

Портфолио