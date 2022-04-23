Приветствую Вас, уважаемые заказчики. Благодарю за внимание к моему профилю.
Приведу клиентов и увеличу продажи в вашем бизнесе быстро и недорого.
Пишите в личные сообщения: "Алексей, нужны клиенты срочно!"
А также, пишите любые волнующие вас вопросы по продвижению вашего сайта и развитию вашего проекта в интернете - отвечу бесплатно и максимально подробно. Все что я знаю по данному вопросу, будете знать и вы!
Делаю всё максимально качественно, как для себя! Я заинтересован в том, чтоб моя работа Вам понравилась и Вы обращались повторно, а также рекомендовали меня другим!
Мои услуги:
1. SEO: аудиты сайтов, консультации, составление стратегий продвижения; оптимизация любых типов сайтов: интернет-магазинов, сайтов услуг, лендингов, информационников.
2. Ссылки. Занимаюсь всеми видами ссылок: сабмиты, каталоги, крауд, статейные ссылки, арендные ссылки.
3. Обучение: продажа курсов и инфо-продуктов собственного изготовления.
4. Личный маркетолог: создание высококонверсионных сайтов и настройка Яндекс Директ. Даю 100% гарантию на увеличение продаж практически в любом бизнесе!
Всегда открыт к сотрудничеству!
Портфолио
- Аудит рекламной кампании в Яндекс Директ18 просмотров
- Спайдерная выгрузка. Любое количество страниц16 просмотров
- База сайтов и форумов для крауда12 просмотров
- SEO консультация14 просмотров
- 50 вечных ссылок с ИКС от 10 и спам до 1216 просмотров
- Аудит коммерческих факторов для интернет-магазина18 просмотров
- Настрою проект в Gogetlinks - Помогу с настройкой16 просмотров
- Выгрузка любых данных из сервиса MegaIndex - МегаИ17 просмотров
- 100 ссылок из социальных сетей21 просмотр
- Составлю ТЗ для информационной статьи21 просмотр
- Закупка арендных ссылок на SAPE - СЕО продвижение13 просмотров