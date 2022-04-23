Алексей Зайцев - SEO специалист и Маркетолог

Приветствую Вас, уважаемые заказчики. Благодарю за внимание к моему профилю.

Приведу клиентов и увеличу продажи в вашем бизнесе быстро и недорого.

Пишите в личные сообщения: "Алексей, нужны клиенты срочно!"

А также, пишите любые волнующие вас вопросы по продвижению вашего сайта и развитию вашего проекта в интернете - отвечу бесплатно и максимально подробно. Все что я знаю по данному вопросу, будете знать и вы!

Делаю всё максимально качественно, как для себя! Я заинтересован в том, чтоб моя работа Вам понравилась и Вы обращались повторно, а также рекомендовали меня другим!

Мои услуги:

1. SEO: аудиты сайтов, консультации, составление стратегий продвижения; оптимизация любых типов сайтов: интернет-магазинов, сайтов услуг, лендингов, информационников.

2. Ссылки. Занимаюсь всеми видами ссылок: сабмиты, каталоги, крауд, статейные ссылки, арендные ссылки.

3. Обучение: продажа курсов и инфо-продуктов собственного изготовления.

4. Личный маркетолог: создание высококонверсионных сайтов и настройка Яндекс Директ. Даю 100% гарантию на увеличение продаж практически в любом бизнесе!

Всегда открыт к сотрудничеству!