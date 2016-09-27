Диктор

Я, диктор, уверенный молодой парень с приятным, бархатистым тембром голоса, чистой дикцией, каждый день усовершенствую себя.

Предлагаю Вам, услуги диктора (озвучивание видео, реклама на радио и не только, голосовые приветствия, сведение с фоновой музыкой) на профессиональной звукозаписывающей студии. Вы будете спокойны о чистоте и качестве звука вместе со мной, Я отвечаю за результат.

Приятные цены, к приятному голосу прилагаются.

У меня в личных сообщениях (vk.com/alexeyb37), или за номером телефона +380935158999 интересующие вас вопросы и цены.