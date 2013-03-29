alexeycus

Алексей alexeycus

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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PrestaShop
Очень хороший и честный заказчик. Рекомендую!
Все сделано в заявленные сроки и качественно. Деловой подход, качественная работа, адекватные деньги. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
lonerric
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Доработка существующего и-магазина Prestashop
PrestaShop
Четкое задание. Быстрая оплата. Рекомендую
Все выполнено в полном объеме за адекватные деньги. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв