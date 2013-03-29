Магазин на PrestaShop. Образец фильтра - http://www.asos.com/Women/New-In-Clothing/Cat/pgecategory.aspx?cid=2623 Подробности - после заявки.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Магазин на PrestaShop. Образец фильтра - http://www.asos.com/Women/New-In-Clothing/Cat/pgecategory.aspx?cid=2623 Подробности - после заявки.
CMS - PrestaShop Дополнительные проекты по сайту будут позже.
1.Главная входная страница сайта должна иметь вид http://ЧЧЧЧЧЧЧЧ.com/ , а не http://ЧЧЧЧЧЧЧ.com/ru 2.Убрать фильтрацию в URL страниц категорий товаров. Сейчас: http:/ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ.com/ru/16-ХХХХХ-and-more/condition-new?selected_filters=condition-new Должно быть: http://ЧЧЧЧЧЧЧ.com/ru/16-ХХХХХ-and-more/ 3.По поводу задания ...