alexeykhlystov

Алексей alexeykhlystov

 
31 годРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
3D модели/иллюстрации/видео;

alexiy.nl

3D моделированием занимаюсь с 2012 года

Художественное образование (2000-2007)

Высшее образование IT (2011-2015)

Профессиональный опыт:

  • владею пакетом Blender;
  • дополнительно работаю в 3ds Max, ZBrush;
  • моделирую по эскизам, артам;
  • отличные знания Photoshop, Corel Draw, векторная/растровая графика;
  • владею такими языками как Object Pascal и C# на уровне любителя;
  • пробовал себя в создании игр на движке Unity и Unreal Engine 4, в том числе на OS Android;
  • знание HTML, CSS3, CSS3 animation;
  • имеется опыт создания сайтов, как с нуля, так и при помощи CMS;
  • владею программами обработки видео;
  • сочиняю и записываю музыку в разных секвенсорах с VST плагинами.
Сертификат специалиста Photoshop - http://certifications.ru/resume/205076/
AndroidHTMLUnity3ds MaxUnreal EnginePhotoshop3D-модель
Портфолио