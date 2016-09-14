3D модели/иллюстрации/видео;
3D моделированием занимаюсь с 2012 года
Художественное образование (2000-2007)
Высшее образование IT (2011-2015)
Профессиональный опыт:
- владею пакетом Blender;
- дополнительно работаю в 3ds Max, ZBrush;
- моделирую по эскизам, артам;
- отличные знания Photoshop, Corel Draw, векторная/растровая графика;
- владею такими языками как Object Pascal и C# на уровне любителя;
- пробовал себя в создании игр на движке Unity и Unreal Engine 4, в том числе на OS Android;
- знание HTML, CSS3, CSS3 animation;
- имеется опыт создания сайтов, как с нуля, так и при помощи CMS;
- владею программами обработки видео;
- сочиняю и записываю музыку в разных секвенсорах с VST плагинами.
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Портфолио
- Соус152 просмотра
- All Best166 просмотров
- Планета133 просмотра
- БрПК521 просмотр
- NARASTI135 просмотров
- FireAxe136 просмотров
- IG Logo168 просмотров
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