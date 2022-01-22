alexeykiselev200

Привет, меня зовут Алексей!

Я довольно давно узнал о фрилансе, благодаря различным видеороликам в TikTok и YouTube, и признаюсь честно, еще тогда, в первый раз,меня это зацепило. Довольно долго я изучал информацию, учился, выделял для себя основные аспекты работы в фрилансе, осваивал навыки конструктивного и грамотного общения с клиентами и сейчас, наконец, начал работать на фриланс биржах.

Что ж, позвольте немного рассказать о себе: начнем с того что я целеустремленный и решительно берусь практически за любые проекты, всегда сдаю их вовремя и в лучшем виде. Мои 3 главных принципа в работе, которых я придерживаюсь постоянно, когда мне поручают какое-то задание-это: 1) качество оказываемых мной услуг, 2) количество услуг, 3) условия оказания услуг.

Надеюсь из моего "краткого резюме" вам все было понятно, благодарю вас за внимание и прочтение данного текста.