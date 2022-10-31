Разработаю уникальный и качественный логотип Схема сотрудничества: 1) Согласование технического задания – заказчик заполняет бриф. 2) Согласование формы оплаты, стоимости и сроков работы. 3) Внесение заказчиком предоплаты – 50% от стоимости работы. 4) Создание эскизов/образцов. 5) Выбор заказчиком понравившегося эскиза/образца. 6) Доработка выбранного эскиза/образца до законченного состояния. 7) Оплата заказчиком оставшихся 50% от стоимости работы. 8) Отправка заказчику исходных файлов в необходимых форматах.

Я против войны в Украине !