Алексей Баженов alexeyleonardoalexeyleonardo
29 летРоссия/Минусинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработаю уникальный и качественный логотип
Схема сотрудничества:
1) Согласование технического задания – заказчик заполняет бриф.
2) Согласование формы оплаты, стоимости и сроков работы.
3) Внесение заказчиком предоплаты – 50% от стоимости работы.
4) Создание эскизов/образцов.
5) Выбор заказчиком понравившегося эскиза/образца.
6) Доработка выбранного эскиза/образца до законченного состояния.
7) Оплата заказчиком оставшихся 50% от стоимости работы.
8) Отправка заказчику исходных файлов в необходимых форматах.
Я против войны в Украине!
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