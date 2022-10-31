alexeyleonardo

Алексей Баженов alexeyleonardo

 
29 летРоссия/Минусинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработаю уникальный и качественный логотип

Схема сотрудничества: 

1) Согласование технического задания – заказчик заполняет бриф. 

2) Согласование формы оплаты, стоимости и сроков работы. 

3) Внесение заказчиком предоплаты – 50% от стоимости работы. 

4) Создание эскизов/образцов. 

5) Выбор заказчиком понравившегося эскиза/образца. 

6) Доработка выбранного эскиза/образца до законченного состояния. 

7) Оплата заказчиком оставшихся 50% от стоимости работы. 

8) Отправка заказчику исходных файлов в необходимых форматах.