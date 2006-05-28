Специализация: профессиональное программирование на Java, Delphi
Образование: Московский Физико-Технический Институт, аспирантура Вычислительного Центра РАН
Опыт работы: 7 лет
Веб-технологии: JSP/Servlets, Java Applets, XML/XSLT, Apache projects (Tomcat, Jetspeed, Cocoon и т.д.), JavaScript, IIS + ASP, ActiveX-компоненты
SOA и удаленные компоненты: RMI, CORBA, WEB-сервисы (SOAP, WSDL, UDDI)
Базы данных и объектно-реляционное отображение: MSSQL + T-SQL, MySQL, интерфейсы ADO и JDBC, OR mapping (Castor, Hebirnate)
Графика:
Java-пакеты: AWT, SWING, Eclipse SWT (в том числе облегченный пакет Rich Client Application), Eclipse SWT GEF, Java 3D, JGraph
Windows-графика: пользовательские GUI-интерфейсы, OpenGL
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