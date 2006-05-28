alexeyn

Нестеренко Алексей alexeyn

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Специализация: профессиональное программирование на Java, Delphi

Образование: Московский Физико-Технический Институт, аспирантура Вычислительного Центра РАН

Опыт работы: 7 лет

Веб-технологии: JSP/Servlets, Java Applets, XML/XSLT, Apache projects (Tomcat, Jetspeed, Cocoon и т.д.), JavaScript, IIS + ASP, ActiveX-компоненты

SOA и удаленные компоненты: RMI, CORBA, WEB-сервисы (SOAP, WSDL, UDDI)

Базы данных и объектно-реляционное отображение: MSSQL + T-SQL, MySQL, интерфейсы ADO и JDBC, OR mapping (Castor, Hebirnate)

Графика:

Java-пакеты: AWT, SWING, Eclipse SWT (в том числе облегченный пакет Rich Client Application), Eclipse SWT GEF, Java 3D, JGraph

Windows-графика: пользовательские GUI-интерфейсы, OpenGL

JavascriptMySQLDelphiApache