alexeypolubot

Доработать сайт в соответствии с макетом, доделать адаптацию. Так же предоставлю бэкапы, макеты, и тд. [url=https://drive.google.com/folderview?id=1vu9AbdfgtckKfQNEtzbOcE908j_-UxZn]https://drive.google.com/folderview?id=1vu9AbdfgtckKfQNEtzbOcE908j_-UxZn[/url] Есть ссылка на то что в бэкапе [url=http://opencart1.msnn.online/]http://opencart1.msnn.online/[/url] Обязательные требования1. Необходимо допилить сайт что бы он полностью соответствовал макету (ниже скрины макета) 2. Доработать адаптацию, ...