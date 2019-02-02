alexeypolubot

Алексей Полубот alexeypolubot

 
27 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Доработать сайт в соответствии с макетом, доделать адаптацию

    Доработать сайт в соответствии с макетом, доделать адаптацию.  Так же предоставлю бэкапы, макеты, и тд.  [url=https://drive.google.com/folderview?id=1vu9AbdfgtckKfQNEtzbOcE908j_-UxZn]https://drive.google.com/folderview?id=1vu9AbdfgtckKfQNEtzbOcE908j_-UxZn[/url]  Есть ссылка на то что в бэкапе  [url=http://opencart1.msnn.online/]http://opencart1.msnn.online/[/url] Обязательные требования1. Необходимо допилить сайт что бы он полностью соответствовал макету (ниже скрины макета)  2. Доработать адаптацию, ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад