alexeyvoloskov

Волосков Алексей alexeyvoloskovalexeyvoloskov
31 годБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видео производства любой сложности
Имею большой опыт работы в Беларуси с ведущими компаниями в своей отрасли. ( ACTIVI-DANON, MTC, LIFE, WARGAMING, Петруха -куриное мясо, ARTOX media, Цель-99.
Сотрудничал с такими артистами как – Макс Корж, группа Ленинград,группа Нутеки, группа Радиоволна, Александр Патлис и м.д.
Сотрудничал с такими телеканалами как МузТВ, ОНТ,СТВ.
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