alexeyvoloskov

Видео производства любой сложности

Имею большой опыт работы в Беларуси с ведущими компаниями в своей отрасли. ( ACTIVI-DANON, MTC, LIFE, WARGAMING, Петруха -куриное мясо, ARTOX media, Цель-99.

Сотрудничал с такими артистами как – Макс Корж, группа Ленинград,группа Нутеки, группа Радиоволна, Александр Патлис и м.д.

Сотрудничал с такими телеканалами как МузТВ, ОНТ,СТВ.