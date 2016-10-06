alexeyzykov

Сделать на MODX копию существующего сайта massage-nnov.ru (joomla). Перенос всего контента не обязателен (обсуждаемо). Нужна структура, меню, все разделы, образцы страниц, полностью рабочий функционал интернет магазина и формы обратной связи. Желательные технологи: ...
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Бриф на разработку торговой марки 1. Сфера деятельности Производство специальной обуви для ирландских танцев серийно,по индивидуальному заказу, а также ремонт танцевальной обуви. Виды обуви для ирландских танцев: ...Завершен9 лет назад
- $30
Подобрать варианты доменных имён для нового интернет магазина запасных частей для автомобилей среди занятых доменов, но выставленных владельцем на продажу. Требования к доменному имени: легко произносится и однозначно воспринимается на слух, желательно без ch, shz, ph и и.п.легко ...Завершен9 лет назад
- $30
Подобрать варианты доменных имён для нового интернет магазина запасных частей для автомобилей. Требования к доменному имени: легко произносится и однозначно воспринимается на слух, желательно без ch, shz, ph и и.п.легко запоминается,может быть неологизмом (например, avito),может содержать привязку к ...Завершен9 лет назад