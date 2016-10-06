alexeyzykov

Алексей alexeyzykov

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Сделать на MODX копию существующего сайта

    Сделать на MODX копию существующего сайта massage-nnov.ru (joomla). Перенос всего контента не обязателен (обсуждаемо). Нужна структура, меню, все разделы, образцы страниц, полностью  рабочий функционал интернет магазина и формы обратной связи. Желательные технологи: ...

    JoomlaMODX
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бренд обуви для ирландских танцев

    $30

    Бриф на разработку торговой марки 1.   Сфера деятельности Производство специальной обуви для ирландских танцев серийно,по индивидуальному заказу, а также ремонт танцевальной обуви. Виды обуви для ирландских танцев: ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подобрать варианты доменов на продажу для магазина автозапчастей

    $30

    Подобрать варианты доменных имён для нового интернет магазина запасных частей для автомобилей среди занятых доменов, но выставленных владельцем на продажу. Требования к доменному имени: легко произносится и однозначно воспринимается на слух, желательно без ch, shz, ph и и.п.легко ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подобрать варианты свободных доменов для магазина автозапчастей

    $30

    Подобрать варианты доменных имён для нового интернет магазина запасных частей для автомобилей. Требования к доменному имени: легко произносится и однозначно воспринимается на слух, желательно без ch, shz, ph и и.п.легко запоминается,может быть неологизмом (например, avito),может содержать привязку к ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

SherAminov
Елена 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Бренд обуви для ирландских танцев
Спасибо за ваш выбор. Интересно было работать, рада, что угодила с вариантами. Обращайтесь.)
Отличные варианты имён! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Ya_pisaka
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Подобрать варианты доменов на продажу для магазина автозапчастей
Спасибо за прекрасную возможность "размять" мозги :)
Благодарю за хорошие варианты доменов!
Ответный отзыв
Rozamunda
Ольга 
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Подобрать варианты свободных доменов для магазина автозапчастей
Спасибо! Четкое и не вызывающее вопросов ТЗ, корректное общение с авторами в процессе работы, оперативный выбор. Искренне рекомендую!
Благодарю за отличные варианты доменов!
Ответный отзыв