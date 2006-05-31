alexf2000

Гость alexf2000

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Скрипт форума

    Нужно написать компрекс скриптов на PHP для создания форумов/блогов. Скрипт должен хранить данные в виде файлов. Число форумов/блогов которые можно хостить на 1 инсталляции скрипта должно быть неограниченным. Нужна совместимость по форматам шаблонов с одним или несколькими "большими" ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад