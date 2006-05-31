Нужно написать компрекс скриптов на PHP для создания форумов/блогов. Скрипт должен хранить данные в виде файлов. Число форумов/блогов которые можно хостить на 1 инсталляции скрипта должно быть неограниченным. Нужна совместимость по форматам шаблонов с одним или несколькими "большими" ...