Требуется скрипт для поиска свободных истёкших доменов. Домены должны иметь PR и не быть забаненными в Гугле. Скрипт должен быть написан на PHP.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется скрипт для поиска свободных истёкших доменов. Домены должны иметь PR и не быть забаненными в Гугле. Скрипт должен быть написан на PHP.
Нужно написать компрекс скриптов на PHP для создания форумов/блогов. Скрипт должен хранить данные в виде файлов. Число форумов/блогов которые можно хостить на 1 инсталляции скрипта должно быть неограниченным. Нужна совместимость по форматам шаблонов с одним или несколькими "большими" ...
Нужен новый дизайн для сайта http://americawebsearch.info/ (главная страница) и http://americawebsearch.info/core/search.php?q= (фид).