alexfedosienko

Здравствуйте, нужно нарисовать логотип для веб студии, название 15px.ru. Логотип должен быть простой, использовать максимум несколько цветов. Логотип должен быть легко запоминающимся.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Здравствуйте, нужно нарисовать логотип для веб студии, название 15px.ru. Логотип должен быть простой, использовать максимум несколько цветов. Логотип должен быть легко запоминающимся.
Нужно нарисовать новый дизайн сайта. Примерное ТЗ (более подробно буду обсуждать с исполнителем) Наш сайт, который уже есть [url=https://makilove.ru/]https://makilove.ru[/url] Дизайн делать в фигме, либо фотошопе ТЗ+Вложения Отрисовать дизайн в нашем стиле, цвета использовать с нашего сайта (возможно нужно ввести еще несколько ...