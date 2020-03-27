alexfedosienko

Александр alexfedosienko

 
32 годаРоссия/Челябинск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать логотип для веб студии

    Здравствуйте, нужно нарисовать логотип для веб студии, название 15px.ru. Логотип должен быть простой, использовать максимум несколько цветов. Логотип должен быть легко запоминающимся.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать дизайн сайта в фотошопе или фигме

    Нужно нарисовать новый дизайн сайта. Примерное ТЗ (более подробно буду обсуждать с исполнителем) Наш сайт, который уже есть [url=https://makilove.ru/]https://makilove.ru[/url] Дизайн делать в фигме, либо фотошопе ТЗ+Вложения Отрисовать дизайн в нашем стиле, цвета использовать с нашего сайта (возможно нужно ввести еще несколько ...

    Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип для веб студии
Спасибо за возможность поработать над интересной задачей, уверен, что этот проект дал старт нашему долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству. Рекомендую всем работать с Александром
Логотип был выполнен на высочайшем уровне, рекомендую к сотрудничеству, сам буду обращаться еще.
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