alexfedosienko

Нужно нарисовать новый дизайн сайта. Примерное ТЗ (более подробно буду обсуждать с исполнителем) Наш сайт, который уже есть [url=https://makilove.ru/]https://makilove.ru[/url] Дизайн делать в фигме, либо фотошопе ТЗ+Вложения Отрисовать дизайн в нашем стиле, цвета использовать с нашего сайта (возможно нужно ввести еще несколько ...