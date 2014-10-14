alexfinisk

Финискин Александр alexfinisk

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать публикации для групп в ВК

    $200

    Необходимо написать интересные публикации в группу. Требования 1) Уникальный и Интересный контент, НЕ РЕРАЙТ 2) Публикации разного характера: обзоры, новости, смешные истории, опросы 3) Знание автомобильной тематики 4) знание принципов SMM Приветствуется 1) Перевод с иностранных источников 2) Написание собственных обзоров.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание отзывов о Компании

    $60

    Необходимо написать 10 отзывов об автоцентре который ведет деятельность в разных городах России. Тексты от 1000 до 1500 знаков. Требуются отзывы написанные качественно, не под одну гребенку. Подробно написано в приложении.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт\рерайт на автомобильную тематику

    $100

    Необходимо переписать 49 текстов. Даю список ссылок на статьи. В основном это статьи об автомобилях и салонах, различные новости автомира. Задача этих статей - создание впечатления наполненности сайтов, но в то же время процент уникальности ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Написание отзывов о Компании
Александр отличный заказчик. Соблюдает профессиональную этику, отлично знает чего хочет, понятно это объясняет и всегда готов ответить на уточняющие и наводящие вопросы. Могу рекомендовать Александр только как настоящего профессионала.
Работал с Александром - написание отзывов о компании - копирайт. Человек умеет решать рабочие вопросы, соблюдает сроки и делает все качественно. Продолжаем сотрудничество.
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nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Копирайт\рерайт на автомобильную тематику
Более лояльного, позитивного и приятного заказчика я не встречала. Суть задания объясняет четко, всегда на связи, оплачивает моментально. Я рада, что мы сработались и продолжаем сотрудничать. Побольше бы таких заказчиков, как Александр.
С Натальей приятно работать. Работу свою выполняет качественно, к замечаниям относится внимательно. На данный момент сработали уже более чем по 20 рерайтам - все хорошо, работаем дальше.
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