alexfinisk

Требуются авторы с прокаченными аккаунтами на сайтах - Irecommend, Otzovik, babyforum, forum.littleone, babyblog, forum.guns.ru, ru.otzyv.com. Для добавления уже готовых отзывов
- $40Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо написать интересные публикации в группу. Требования 1) Уникальный и Интересный контент, НЕ РЕРАЙТ 2) Публикации разного характера: обзоры, новости, смешные истории, опросы 3) Знание автомобильной тематики 4) знание принципов SMM Приветствуется 1) Перевод с иностранных источников 2) Написание собственных обзоров.Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Необходимо написать 10 отзывов об автоцентре который ведет деятельность в разных городах России. Тексты от 1000 до 1500 знаков. Требуются отзывы написанные качественно, не под одну гребенку. Подробно написано в приложении.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Необходимо переписать 49 текстов. Даю список ссылок на статьи. В основном это статьи об автомобилях и салонах, различные новости автомира. Задача этих статей - создание впечатления наполненности сайтов, но в то же время процент уникальности ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад