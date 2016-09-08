PHP программист

декабрь 2013 – июнь 2014 – участвовал в геймерском старт-апе(проведение турниров), на самописном микрофреймворке(на основе mvc asp.net со слов автора). В указанном проекте реализовывал: базу пройденных игр пользователей, систему уведомлений на сайте и их настройка в кабинете пользователя, лайки к статьям и в комментариях, турнирную таблицу участников турнира и продвижение участников по ней в админке, создавал таблицы в БД, и другие задачи по мелочи.

июль 2014 - ноябрь 2014 - удалённо дорабатывал интернет магазин на Yii 1.1, по сути, задачи схожи с предыдущим проектом(обработка пользовательских данных, работа с БД, из нового: опыт с миграциями, яндекс метрикой, гуглом аналитикс, обработка изображений, работа с ветками в git, работа с курьерским АПИ), только теперь с помощью нового инструмента - Yii. Выполнил порядка 40 различных задач

Инструменты: PHPShtorm, XDebug, Navicat Premium.

Знание: PHP, MySQL, Git, JS, jQuery, AJAX, HTML, CSS.

Скайп: alexforce-2