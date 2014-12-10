alexfreezzer

Алексей alexfreezzer

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения, архитектурных сооружений, ландшафтного дизайна любой сложности. 3D визуализация

Архитектурное проектирование: жилых и общественных зданий, малых

архитектурных форм, памятников, мемориалов.

Работа с чертежами на стадиии эскизного проектирования (планы,разрезы,

развертки, ген план). Придерживаюсь СНИПов и ГОСТов.

  Дизайн интерьер: ЗD визуализация, работа с заказчиком, подбор мебели,

 декора и материалов; сопроводительная рабочаяя документация, авторский надзор.

  Ландшафтный дизайн: проектирование малых архитектурных форм,

благоустройство и озеленение как городской среды(парки, скверы), так и частных

земельных участков.

  Разработка эмблемы, логотипа, фирменного стиля; наружной рекламы, полиграфии.

 Владение програмами:

3D визуализация  в  ArchiCAD, Artlantis; Photoshop, CorelDRAW,  MS Office)

  Умение рисовать от руки: графика, живопись.

  Ответственен, настойчив, способен к грамотному регулированию

рабочих процессов. Нестандартный подход при создании объёмно пространственных

конструкций в архитектуре, и объёмно планировочных в дизайне интерьера.

Поиск оптимальных креативных решений. Достижения поставленных задач в срок.