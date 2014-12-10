alexfreezzer

Архитектурное проектирование: жилых и общественных зданий, малых
архитектурных форм, памятников, мемориалов.
Работа с чертежами на стадиии эскизного проектирования (планы,разрезы,
развертки, ген план). Придерживаюсь СНИПов и ГОСТов.
Дизайн интерьер: ЗD визуализация, работа с заказчиком, подбор мебели,
декора и материалов; сопроводительная рабочаяя документация, авторский надзор.
Ландшафтный дизайн: проектирование малых архитектурных форм,
благоустройство и озеленение как городской среды(парки, скверы), так и частных
земельных участков.
Разработка эмблемы, логотипа, фирменного стиля; наружной рекламы, полиграфии.
Владение програмами:
3D визуализация в ArchiCAD, Artlantis; Photoshop, CorelDRAW, MS Office)
Умение рисовать от руки: графика, живопись.
Ответственен, настойчив, способен к грамотному регулированию
рабочих процессов. Нестандартный подход при создании объёмно пространственных
конструкций в архитектуре, и объёмно планировочных в дизайне интерьера.
Поиск оптимальных креативных решений. Достижения поставленных задач в срок.