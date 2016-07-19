Обработка фотографий в Adobe Photoshop, коллажи, иллюстрации
Всем привет!
Работаю в программе Adobe Photoshop более 3-х лет. Сфера интересов - от художественной обработки фотографий до рисования, создания фотоколлажей и иллюстраций различной сложности .
Портфолио
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- Черепаха Фэн-шуй218 просмотров
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