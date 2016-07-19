alexgen

Александр Целищев alexgen

 
51 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обработка фотографий в Adobe Photoshop, коллажи, иллюстрации

Всем привет!

Работаю в программе Adobe Photoshop более 3-х лет.  Сфера интересов - от художественной обработки фотографий до рисования, создания фотоколлажей и иллюстраций различной сложности .

Photoshop
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