Обработка фотографий в Adobe Photoshop, коллажи, иллюстрации

Всем привет!

Работаю в программе Adobe Photoshop более 3-х лет. Сфера интересов - от художественной обработки фотографий до рисования, создания фотоколлажей и иллюстраций различной сложности .