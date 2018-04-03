Адаптивная верстка, HTML5. CSS3, JavaScript, jQuery, Bootsrap.
Здравствуйте. Меня зовут Александр, я HTML - верстальщик. Я занимаюсь веб - разработкой около года и получаю от этого огромное удовольствие. Меня привлекают такие задачи, как реализация веб интерфейсов и создание интерактива на сайте, с использованием JavaScript. Отдаю свое предпочтение чистому и лаконичному дизайну, а так же реализую кроссбраузерный, оптимизированный и грамотноструктурированный код.
Мои навыки:
- HTML5/CSS3
- JavaScript/Jquery
- Bootstrap
- SASS/SCSS
- Git
- Gulp
- Photoshop/Sketch/Illustrator
- Кроссбраузерная/ Адаптивная верстка
В любом проекте гарантирую
+ Быструю обратную связь+ Доступность 24/7 в любое время
+ Адекватность и заинтересованность в проекте
+ Индивидуальный подход к каждому заказчику
КонтактыEmail/Skype: [email protected]
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