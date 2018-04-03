alexgoweb

Александр alexgoweb

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Адаптивная верстка, HTML5. CSS3, JavaScript, jQuery, Bootsrap.

Здравствуйте. Меня зовут Александр, я HTML - верстальщик. Я занимаюсь веб - разработкой около года и получаю от этого огромное удовольствие. Меня привлекают такие задачи, как реализация веб интерфейсов и создание интерактива на сайте, с использованием JavaScript. Отдаю свое предпочтение чистому и лаконичному дизайну, а так же реализую кроссбраузерный, оптимизированный и грамотноструктурированный код.

Мои навыки:

  • HTML5/CSS3
  • JavaScript/Jquery
  • Bootstrap
  • SASS/SCSS
  • Git
  • Gulp
  • ﻿Photoshop/Sketch/Illustrator
  • Кроссбраузерная/ Адаптивная верстка

В любом проекте гарантирую

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+ Адекватность и заинтересованность в проекте

﻿﻿﻿+ Индивидуальный подход к каждому заказчику

Контакты

Email/Skype: [email protected]