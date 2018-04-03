Адаптивная верстка, HTML5. CSS3, JavaScript, jQuery, Bootsrap.

Здравствуйте. Меня зовут Александр, я HTML - верстальщик. Я занимаюсь веб - разработкой около года и получаю от этого огромное удовольствие. Меня привлекают такие задачи, как реализация веб интерфейсов и создание интерактива на сайте, с использованием JavaScript. Отдаю свое предпочтение чистому и лаконичному дизайну, а так же реализую кроссбраузерный, оптимизированный и грамотноструктурированный код.

Мои навыки:

HTML5/CSS3

JavaScript/Jquery

Bootstrap

SASS/SCSS

Git

Gulp

﻿Photoshop/Sketch/Illustrator

Кроссбраузерная/ Адаптивная верстка

В любом проекте гарантирую

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