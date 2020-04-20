alexgrimstudio

Творческие мастер-классы

Мы- компания Alexgrim studio! Мы лидеры на рынке проведения творческих мастер-классов с 8-ми летнем стажем.

Мы предлагаем вам не терять даром время на карантине, а провести его с пользой! Мы предоставляем услугу по проведения онлайн мастер-классов на детей и взрослых. На выбор более 300 мастер-классов. Мы легко возьмем на себя занятость вашего ребенка на часик другой, и вместе с ним проведем мастер-класс из подручных материалов или привезем материалы к вам домой, а наш мастер проведет урок онлайн. а у вас появится время для себя =)