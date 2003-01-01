НАХОЖУСЬ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ: ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ КАК РЕРАЙТЕР ИЛИ НАБОРЩИК/РАСШИФРОВЩИК ТЕКСТА

ПРЕДЛАГАЮ: грамотный технический русский язык, быстрота, аккуратность и отвественное исполнение

Образование - "МАТИ"-РГТУ им. К.Э.Циолковского инженер-системотехник диплом БВС 0868426 от 14.02.2000

Кандидат технических наук по специальности "Технология приборостроения" диплом КТ № 114688 от 13.02.2004

Ведущий инженер ОАО "Московский институт электромеханики и автоматики"

Доцент кафедры "Технология производства приборов и систем управления летательными аппаратами" "МАТИ"-РГТУ им. К.Э.Циолковского