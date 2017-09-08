alexikuznecov

Алексей Кузнецов alexikuznecov

 
36 летРоссия/Сочи
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Арт-обработка, коллажирование, ретушь, фото-дизайн, графический дизайн

Профессиональная художественная обработка фотографий. Проведение фото-сессии в самых красивых местах города Сочи. Работаю в программах Photoshop, Lightroom, Illustrator.

IllustratorPhotoshopРетушь фото
Обработка фотографий
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$3/час
от $3от 1 дня
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