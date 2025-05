Переводчик-рерайтер

РЕЗЮМЕ

Делавер Александр Тасинович

Тел. +78342736514

E-mail: [email protected]

Skype: alexis_5551

Образование.

1985 – Краснодарский политехнический институт, Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства.

1991 – Мордовский государственный университет, Английский язык и литература.

Работа.

1987-1991 – Штатный переводчик НИИ источников света им. Лодыгина.

1991-1996 – Мордовский госуниверситет, ассистент.

Настоящее время- фрилансер, внештатный сотрудник бюро переводов и издательств. Издано более 20 книг, в том числе Stolen Away by Max Allan Collins and The Case of Green-eyed Sister by Erle Stanley Gardner.

Работаю переводчиком-редактором медицинской тематики для компании Foreign Exchange Translation и One Document Translation, компании Prima Vista

Направление: англо-русский, русско-английский.

Тематики: нефть и газ, медицина, пищевая промышленность, автомобили, светотехника, электротехника и др.

Есть Традос 7, сканер, принтер.

Расценки 150-200 р. за 1800 знаков готового текста с пробелами.