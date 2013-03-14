РЕЗЮМЕ
Делавер Александр Тасинович
Тел. +78342736514
E-mail: [email protected]
Skype: alexis_5551
Образование.
1985 – Краснодарский политехнический институт, Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства.
1991 – Мордовский государственный университет, Английский язык и литература.
Работа.
1987-1991 – Штатный переводчик НИИ источников света им. Лодыгина.
1991-1996 – Мордовский госуниверситет, ассистент.
Настоящее время- фрилансер, внештатный сотрудник бюро переводов и издательств. Издано более 20 книг, в том числе Stolen Away by Max Allan Collins and The Case of Green-eyed Sister by Erle Stanley Gardner.
Работаю переводчиком-редактором медицинской тематики для компании Foreign Exchange Translation и One Document Translation, компании Prima Vista
Направление: англо-русский, русско-английский.
Тематики: нефть и газ, медицина, пищевая промышленность, автомобили, светотехника, электротехника и др.
Есть Традос 7, сканер, принтер.
Расценки 150-200 р. за 1800 знаков готового текста с пробелами.