Разработка логотипов и видео презентаций.

Занимаюсь созданием логотипов и видео презентаций. Об этом сервисе узнал совсем не давно. Надеюсь, что сотрудничество с заказчиками этого сервиса оставит только положительные эмоции. Надеюсь на честное и открытое сотрудничество.

Что касается видео презентаций. Минута презентации стоит 10 долларов. С теми заказчиками, которые давно в этом сервисе и имеют хорошую репутацию готов работать по предоплате в 30%.

Если же Вы в сервисе не давно и не имеете репутации или она у Вас не слишком чиста, в таком случае работаю исключительно по 100% предоплате.

Что касается логотипов. Здесь нет фиксированной цены. Пишите. обязательно договоримся.