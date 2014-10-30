Разработка логотипов и видео презентаций.
Занимаюсь созданием логотипов и видео презентаций. Об этом сервисе узнал совсем не давно. Надеюсь, что сотрудничество с заказчиками этого сервиса оставит только положительные эмоции. Надеюсь на честное и открытое сотрудничество.
Что касается видео презентаций. Минута презентации стоит 10 долларов. С теми заказчиками, которые давно в этом сервисе и имеют хорошую репутацию готов работать по предоплате в 30%.
Если же Вы в сервисе не давно и не имеете репутации или она у Вас не слишком чиста, в таком случае работаю исключительно по 100% предоплате.
Что касается логотипов. Здесь нет фиксированной цены. Пишите. обязательно договоримся.
Логотипы и Знаки
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от $50
от 2 дней
#4088