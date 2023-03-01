alexkarenin

Копирайтер, который имеет год опыта в написании текстов

Копирайтер, который имеет год опыта в написании текстов и

специализируется на финансовой тематике с углублением в криптовалюту.

Также, я являюсь писателем-универсалом и могу создавать различный

контент, включая сценарии, статьи и книги. Я имею отличное знание языка,

использую такие программы, как Notion, Google Trends, Keyword Tool,

Google Docs, Grammarly и Checkiant, и имею различные подходы к написанию

текстов в зависимости от требований заказчика. У меня имеется прочный опыт создания качественного контента, который

привлекает и информирует читателей. Мой стиль письма ясный, краткий и

адаптированный к целевой аудитории. У меня есть опыт оптимизации

контента для поисковой системы и я могу написать материал, который

хорошо ранжируется в результатах поиска. Я быстро обучаюсь и могу

исследовать и писать о новых темах с легкостью. Я также открыт к

обратной связи и могу работать в коллаборации с клиентами, чтобы

убедиться, что их потребности удовлетворены.