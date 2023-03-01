alexkarenin

Копирайтер, который имеет год опыта в написании текстов и
специализируется на финансовой тематике с углублением в криптовалюту.
Также, я являюсь писателем-универсалом и могу создавать различный
контент, включая сценарии, статьи и книги. Я имею отличное знание языка,
использую такие программы, как Notion, Google Trends, Keyword Tool,
Google Docs, Grammarly и Checkiant, и имею различные подходы к написанию
текстов в зависимости от требований заказчика. У меня имеется прочный опыт создания качественного контента, который
привлекает и информирует читателей. Мой стиль письма ясный, краткий и
адаптированный к целевой аудитории. У меня есть опыт оптимизации
контента для поисковой системы и я могу написать материал, который
хорошо ранжируется в результатах поиска. Я быстро обучаюсь и могу
исследовать и писать о новых темах с легкостью. Я также открыт к
обратной связи и могу работать в коллаборации с клиентами, чтобы
убедиться, что их потребности удовлетворены.