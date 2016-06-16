alexking63ru

Александр Найдин alexking63ru

 
36 летРоссия/Самара
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-Дизайн, Оформление групп Вконтакте, Графический дизайн

Занимаюсь разработкой дизайна Сайтов. Сайт визитка, Корпоративный сайт, landing Page, Интернет магазин. 

Оформляю группы Вконтакте. 

Разрабатываю буклеты, визитки, и другие печатные материалы. 

Дизайн сайтаСайт-визитка