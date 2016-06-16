Web-Дизайн, Оформление групп Вконтакте, Графический дизайн
Занимаюсь разработкой дизайна Сайтов. Сайт визитка, Корпоративный сайт, landing Page, Интернет магазин.
Оформляю группы Вконтакте.
Разрабатываю буклеты, визитки, и другие печатные материалы.
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Портфолио
- Железный Век (Художественная ковка)133 просмотра
- Образовательная онлайн платформа "ПРОФОЛОГИЯ"269 просмотров
- Частная клиника "ЛОРиК"180 просмотров
- Группа дизайн студии Елены Глуховой125 просмотров
- Благотворительный Общественный Проект109 просмотров
- Онлайн курс Design GYM 2.0169 просмотров
- Подарочный Сертификат "Чайный совет"122 просмотра
- Баннер ко дню космонавтики114 просмотров