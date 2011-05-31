Общие знания и навыки: опыт работы с активным сетевым оборудованием
(DSLAM-ы, DSL-модемы, коммутаторы (Cisco, Zyxel, Linksys, D-Link),
маршрутизаторы (Cisco, PC-роутеры под Linux-ом), хорошее знание
аппаратной части IBMPC-совместимых компьютеров, сетевых технологий
(VLANs, SNMP, DNS, ip-адресация, маршрутизация, e-mail, web). Есть
опыт инсталляции, настройки и удаленного администрирования серверов
различных конфигураций под OS Linux (почтовые, web, DNS, прокси и др.).
Хорошие знания HTML.
Операционные системы: Linux (уровень администратора),
Windows 9х/2000/XP, MS-DOS.
Программное обеспечение: Apache httpd, MySQL, rrdtool, squid, exim,
linux software RAID, iptables, dhcpd, bind, samba, bash, dovecot,
vim, CMS Joomla, OpenVZ, Borland Delphi, Kerio WinRoute, Open office,
MathSoft MathCAD, Adobe Photoshop, VMWare и др.
Опыт работы: 5 лет в одном из киевских Интернет-провайдеров на позициях
дежурного администратора, системного администратора.
Дополнительные сведения: знание английского языка в достаточной степени
для чтения и понимания технической документации. Интересует работа по
удаленной поддержке Интернет-сервисов, серверов, разработке несложных
сайтов.
Контакты: icq - 245091933