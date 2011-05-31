Системный администратор / сетевой инженер

Общие знания и навыки: опыт работы с активным сетевым оборудованием

(DSLAM-ы, DSL-модемы, коммутаторы (Cisco, Zyxel, Linksys, D-Link),

маршрутизаторы (Cisco, PC-роутеры под Linux-ом), хорошее знание

аппаратной части IBMPC-совместимых компьютеров, сетевых технологий

(VLANs, SNMP, DNS, ip-адресация, маршрутизация, e-mail, web). Есть

опыт инсталляции, настройки и удаленного администрирования серверов

различных конфигураций под OS Linux (почтовые, web, DNS, прокси и др.).

Хорошие знания HTML.

Операционные системы: Linux (уровень администратора),

Windows 9х/2000/XP, MS-DOS.

Программное обеспечение: Apache httpd, MySQL, rrdtool, squid, exim,

linux software RAID, iptables, dhcpd, bind, samba, bash, dovecot,

vim, CMS Joomla, OpenVZ, Borland Delphi, Kerio WinRoute, Open office,

MathSoft MathCAD, Adobe Photoshop, VMWare и др.

Опыт работы: 5 лет в одном из киевских Интернет-провайдеров на позициях

дежурного администратора, системного администратора.

Дополнительные сведения: знание английского языка в достаточной степени

для чтения и понимания технической документации. Интересует работа по

удаленной поддержке Интернет-сервисов, серверов, разработке несложных

сайтов.

Контакты: icq - 245091933