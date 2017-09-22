alexksenia

Самосовершенствование - залог успеха

В совершенстве владею английским языком вот уже 13 лет, все дисциплины, проекты, презентации, бизнес-игры в университете проходят на иностранном языке. Большой опыт переводов курсовых работ, дипломов, новостных статей, документов на визу, общения с иностранцами и многое другое.

Также перевожу профессиональную литературу с немецкого на русский/с русского на немецкий (финансы, маркетинг), веду личный блог, фотографирую и редактирую, пишу статьи и поздравления.