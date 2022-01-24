Видеомонтаж, сценарии, тексты - весь контент!
Монтирую видео любой сложности. Хорошо срабатываемся с начинающими блогерами, потому что деньги я беру небольшие, но в процесс вовлечен максимально и делаю свою работу на 200%. Если вы пока не видите наверняка, каким должен быть ваш ролик, я срежиссирую монтаж сам и предложу свой вариант!
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Портфолио
- Видео о выборе костюма жениха20 просмотров
- Видео о подготовке к свадьбе13 просмотров
- Видео для автошколы17 просмотров