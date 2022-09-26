alexkush33

Осторожно, начинающий фрилансер!
Позвольте показать вам свои навыки и знания:
- HTML5.
- CSS3.
- БЭМ.
- Flexbox, Grid.
- Gulp.
- JavaScript, jQuery.
- Аккуратный, валидный, семантичный код.
- Использование спрайтов.
- Pixel perfect.
- WordPress.
- Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin.
- Адаптивная верстка.
- Git
- Комментарии.
Этапы нашей совместной работы:
- Общение в зуме/телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания структуры работы;
- Составление ТЗ.
- Предоставление готового макета, а если нет такового , могу предоставить шаблоны готовых макетов, с последующим изменением контента, структуры блоков и прочих косметических изменений
- Адаптивная и кроссбрауезрная вёрстка сайта
- Натяжка на WordPress
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
Небольшие плюсы для вас ,если выберете именно меня:
- В течение 2-х недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- 50% скидка на следующие заказы, что сэкономит вам время на поиск специалиста, сэкономит нервы ,если вы перживаете за добросовестность исполнителя и его отношение к работе .
- На данный момент у меня отсутсвуют отзывы (если вы обратили внимание на заголовок и подзаголовок), так что у вас есть прекрасная возможность стать первым, кто оставит отзыв о моей работе) .
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: alex_kush_web