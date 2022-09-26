alexkush33

Олександр Кушнаренко alexkush33

 
27 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Осторожно, начинающий фрилансер!

  • Начал изучать вёрстку год назад и сейчас хочу получать практику работаты с заказчиками, потому ,что чувствую, что тянет меня к этой работе!

Позвольте показать вам свои навыки и знания:

  • HTML5.
  • CSS3.
  • БЭМ.
  • Flexbox, Grid.
  • Gulp.
    • JavaScript, jQuery.
    • Аккуратный, валидный, семантичный код.
    • Использование спрайтов.
    • Pixel perfect.
      • WordPress.
      • Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin.
      • Адаптивная верстка.
      • Git
      • Комментарии.

      ﻿Этапы нашей совместной работы:

      • Общение в зуме/телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания структуры работы;
        • Составление ТЗ.
        • Предоставление готового макета, а если нет такового , могу предоставить шаблоны готовых макетов, с последующим изменением контента, структуры блоков и прочих косметических изменений
        • Адаптивная и кроссбрауезрная вёрстка сайта
        • Натяжка на WordPress
        • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

        ﻿Небольшие плюсы для вас ,если выберете именно меня:

        • В течение 2-х недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
        • 50% скидка на следующие заказы, что сэкономит вам время на поиск специалиста, сэкономит нервы ,если вы перживаете за добросовестность исполнителя и его отношение к работе .
        • На данный момент у меня отсутсвуют отзывы (если вы обратили внимание на заголовок и подзаголовок), так что у вас есть прекрасная возможность стать первым, кто оставит отзыв о моей работе) .
        Связь со мной:

        JavascriptWordPressFigmajQueryGulp