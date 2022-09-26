alexkush33

Осторожно, начинающий фрилансер!

Начал изучать вёрстку год назад и сейчас хочу получать практику работаты с заказчиками, потому ,что чувствую, что тянет меня к этой работе!

Позвольте показать вам свои навыки и знания:

HTML5.

CSS3.

БЭМ.

Flexbox, Grid.

Gulp.

JavaScript, jQuery.

Аккуратный, валидный, семантичный код.

Использование спрайтов.

Pixel perfect.

WordPress.

Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin.

Адаптивная верстка.

Git

Комментарии.

﻿Этапы нашей совместной работы:

Общение в зуме/телеграмме по проекту с проработкой всех деталей для понимания структуры работы;

Составление ТЗ.

Предоставление готового макета, а если нет такового , могу предоставить шаблоны готовых макетов, с последующим изменением контента, структуры блоков и прочих косметических изменений

Адаптивная и кроссбрауезрная вёрстка сайта

Натяжка на WordPress

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

﻿Небольшие плюсы для вас ,если выберете именно меня:

В течение 2-х недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

50% скидка на следующие заказы, что сэкономит вам время на поиск специалиста, сэкономит нервы ,если вы перживаете за добросовестность исполнителя и его отношение к работе .