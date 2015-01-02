alexlance1936

выполняю переводы текстов( английский,испанский,русский,украинский). занимаюсь редактированием текстов.

Я студент Горловского института иностранных языков,специальность - учитель английского и испанского языков,истории и зарубежной литературы. Успешно окончил курсы делового английского.Регулярно посещаю English speaking clubs с целью улучшения разговорных навыков. Есть опыт успешной работы синхронистом на международных студенческих конференциях и форумах. Долгое время работал копирайтером и редактором новостных лент спортивных порталов. Помимо этого,есть опыт работы переводчиком в брачном агентстве. Уверенный пользователь ПК. Выполняю ппереводы статей различной тематики и масштаба.