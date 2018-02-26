alexlancerwork

Александр Тор alexlancerwork

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен Wordpress ниндзя.

    Нужен креативный и ответсвенный Wordpress ниндзя (фронт, бэк).  Натянуть дизайн на движок и продумать все эффекты.  От вас ссылки на работающие сайты, которые делали и ваш рейт почасово.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен iOS developer

    Нужен iOS developer. Приложение: Latin Dances App (60+ скринов)  Макеты приложения в psd готовы и выгружены на zeplin.  От вас нужно: - рейт  - приблизительно сколько займет времени  ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен логотип

    Задача: Разработать логотип для небольшой компании, которая занимается покраской  авто/мото деталей (в т.ч. и спорт-каров и спорт-байков).   Целевая аудитория: Мужчины 25+, альфачи (или хотят такими казаться), со средним и высоким достатком, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужен логотип
Отлично поработали. Полное взаимопонимание на всех этапах проекта. Отличная коммуникация, комментарии и оплата. Сотрудничеством остался доволен, спасибо за проект и конечно же, мои рекомендации к сотрудничеству!
Очень грамотный поход к работе. Отличная презентация концептов и идей. Профессионал высокого уровня, очень советую.
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