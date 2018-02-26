alexlancerwork

Нужен креативный и ответсвенный Wordpress ниндзя (фронт, бэк). Натянуть дизайн на движок и продумать все эффекты. От вас ссылки на работающие сайты, которые делали и ваш рейт почасово.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужен креативный и ответсвенный Wordpress ниндзя (фронт, бэк). Натянуть дизайн на движок и продумать все эффекты. От вас ссылки на работающие сайты, которые делали и ваш рейт почасово.
Нужен iOS developer. Приложение: Latin Dances App (60+ скринов) Макеты приложения в psd готовы и выгружены на zeplin. От вас нужно: - рейт - приблизительно сколько займет времени ...
Задача: Разработать логотип для небольшой компании, которая занимается покраской авто/мото деталей (в т.ч. и спорт-каров и спорт-байков). Целевая аудитория: Мужчины 25+, альфачи (или хотят такими казаться), со средним и высоким достатком, ...