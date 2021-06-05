Веб-разработчик
- Верстка HTML + CSS, Bootstrap 4, JQuery, JavaScript;
- PHP, MYSQL на уровне разработки;
- Большой опыт работы в популярной CMS WordPress;
- Необходимые знания пакетов MS Office и Photoshop;
- Опыт разработки баз данных в MS Access для предприятий торговли;
- Опыт работы в MS Excel: обработка больших массивов данных, знание инструментария, возможность
- Разработки макросов, плагинов, калькуляторов;
- Использование экономико-математических методов и прогнозирования.
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