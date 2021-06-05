alexlaqd

Александр alexlaqd

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик
  • Верстка HTML + CSS, Bootstrap 4, JQuery, JavaScript;
  • PHP, MYSQL на уровне разработки;
  • Большой опыт работы в популярной CMS WordPress;
  • Необходимые знания пакетов MS Office и Photoshop;
  • Опыт разработки баз данных в MS Access для предприятий торговли;
  • Опыт работы в MS Excel: обработка больших массивов данных, знание инструментария, возможность
  • Разработки макросов, плагинов, калькуляторов;
  • Использование экономико-математических методов и прогнозирования.