Rezume

-дизайн веб-сайта (макет в *.psd);

-(HTML) вёрстка дизайна

-дизайн Flash шапок для сайта,

-дизайн фирменного стиля (логотип,буклет,листовка,пригласительные,флаера и др.)

Photoshop

1. Цвето- и свето-коррекция

2. Фотомонтаж

3. Составление одной фотографии из нескольких

4. Замена фона

5. Фотоколлаж

6. Создание собственной графики

К вашему вниманию!!!

Имеется помошник с базовым знанием английского и свободным испанским.

Сотрудничество с нами идет в легкой, дружеской обстановке =)

Работаем в удаленной студии - в любое время суток!

На weblancer у нас один аккаунт, и в случаи обращенния личностей от моего именни, я ответственности ..сами понимаете; Уважаемые заказчики! Обратите вниманние!

С уважением Methodforse!