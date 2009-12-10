Алексей Кретов alexmethodalexmethod
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Rezume
-дизайн веб-сайта (макет в *.psd);
-(HTML) вёрстка дизайна
-дизайн Flash шапок для сайта,
-дизайн фирменного стиля (логотип,буклет,листовка,пригласительные,флаера и др.)
Photoshop
1. Цвето- и свето-коррекция
2. Фотомонтаж
3. Составление одной фотографии из нескольких
4. Замена фона
5. Фотоколлаж
6. Создание собственной графики
К вашему вниманию!!!
Имеется помошник с базовым знанием английского и свободным испанским.
Сотрудничество с нами идет в легкой, дружеской обстановке =)
Работаем в удаленной студии - в любое время суток!
На weblancer у нас один аккаунт, и в случаи обращенния личностей от моего именни, я ответственности ..сами понимаете; Уважаемые заказчики! Обратите вниманние!
С уважением Methodforse!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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