Александр Моргунов alexmorgunovalexmorgunov
53 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Имею большой опыт разработки программного обеспечения (анализ требований и разработка вараинтов использования, проектирование, программирование). Разрабатывал автоматизированные системы управления для железных дорог, участвовал в разработке системы управления предприятием и ряде небольших проектов.
Навыки:
Разработчик Oracle (проектирование схемы БД, разработка процедур, оптимизация), Oracle Forms
Разработчик Java (Swing, JDBC)
Делал простые сайты (HTML, CSS)
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Портфолио
- OracleDescriptor103 просмотра
- Система учета начислений и платежей студентов112 просмотров
- Система управления требованиями291 просмотр