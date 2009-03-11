Имею большой опыт разработки программного обеспечения (анализ требований и разработка вараинтов использования, проектирование, программирование). Разрабатывал автоматизированные системы управления для железных дорог, участвовал в разработке системы управления предприятием и ряде небольших проектов.

Навыки:

Разработчик Oracle (проектирование схемы БД, разработка процедур, оптимизация), Oracle Forms

Разработчик Java (Swing, JDBC)

Делал простые сайты (HTML, CSS)