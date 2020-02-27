alexmueller

EDM Producer/Композитор/Аранжировщик/Битмейкер/Mix&Master Engineer

Здравствуй, дорогой клиент!

Меня зовут Александр, в музыке я больше 5 лет, профессионально занимаюсь больше двух. Буду краток, я - EDM артист и мои треки были поддержаны такими крутыми музыкантами, как Don Diablo, Going Deeper, Swanky Tunes, R3SPAWN и т.д.

Готов предложить следующие услуги (удаленно, предоплата 50%):

- профессионально сведу аудиоматериал с любым количеством дорожек (в том числе домашнюю запись без проф.оборудования);

- скорректирую голос: ритмику, ноты;

- сделаю "живыми" midi-партии (барабаны, клавишные, бас и т.д.)

- создам аранжировку в указанном стиле и формате, в том числе для видеороликов;

- любые биты на заказ

пример РЕАЛЬНЫХ кейсов моих клиентов: https://www.youtube.com/watch?v=pdfQATauI14&feature=emb_logo

для быстрого ответа пиши в vk.com/frostbeam