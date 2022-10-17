alexmylove

Привет!
Я сделаю отличный и продающий сайт для твоего бизнеса, а также идеально отстрою все технические процессы в твоей онлайн-школе.
Я занимался двумя онлайн-школами с 2018 по 2022 год: 100_ege и evo.skills, за это время я выстроил идеальную техническую экосистему, которая позволяла пользователю максимально комфортно взаимодействовать с моими проектами.
Мои компетенции:
Создание дизайнов сайта в Фигме и вёрстка на Тильде. Важно: я не делаю скучные и однообразные сайты из стандартных блоков.
Усовершенствование сайта с помощью кода.
Подключение любых интеграций для сайта
Также:
Полная настройка GetCourse: от привязки домена до наполнения уроков. Процессы, рассылки, интеграции — в общем, всё, что может предложить платформа.
Создание ботов на любых платформах: BotHelp, Senler и т.д, также я создаю сложных ботов на платформе Puzzlebot
Обладаю навыками копирайтинга. Сблизиться с пользователем через рассылки, чтобы потом продать ему что-то — это про меня.