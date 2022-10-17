alexmylove

Веб-дизайнер и технический специалист

Привет!

Я сделаю отличный и продающий сайт для твоего бизнеса, а также идеально отстрою все технические процессы в твоей онлайн-школе.

Я занимался двумя онлайн-школами с 2018 по 2022 год: 100_ege и evo.skills, за это время я выстроил идеальную техническую экосистему, которая позволяла пользователю максимально комфортно взаимодействовать с моими проектами.



Мои компетенции: