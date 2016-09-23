Непрерывный опыт работы переводчиком последние 11 лет.
В совокупности более 25 лет опыта технического перевода:
Технический переводчик английского языка, переводчик-редактор, переводчик-верстальщик (MS Word, InDesign).
Основная тематика: IT, электроника, автоматика, компьютеры, компьютерные сети, полиграфия, бытовая техника, оборудование радиационного контроля, физика.
Дополнительные разделы: промышленное оборудование, нефтегазодобыча, кондиционирование, бизнес, эзотерика, художественная литература.
ОБРАЗОВАНИЕ
1980 Московский Инженерно-Физический Институт. Специальность: Автоматика и Электроника (Микроэлектроника).
1990 Московская Технологическая Школа Бизнеса. Специальность: Менеджмент. Красный диплом. В программу включен интенсивный курс английского языка - 300 часов.
1999 Курс английского языка ВКС.
ОПЫТ РАБОТЫ
2006 - 2009 Переводчик-верстальщик компании VOXTEL (www.voxtel.ru) (оптовые поставки телефонов VOXTEL). Перевод техдокументации с последующей версткой (Adobe InDesign), перевод маркетинговых материалов.
1998 - 2006 Технический переводчик-редактор компании ВАРИАНТ (оборудование для полиграфии). Перевод и издание техдокументации в электронном виде.
2008 - 2009 Внештатный переводчик-верстальщик компании КОМЛАЙН (оборудование для полиграфии). Перевод техдокументации с последующей версткой (Adobe InDesign).
2006 - 2008 Внештатный переводчик компании CANBERRA (оборудование радиационного контроля). Перевод техдокументации.
2003 - 2006 Внештатный переводчик компании DERSTEIN (Московский Центр Восстановления Данных) (компьютерное и сетевое оборудование). Перевод материалов для новостного раздела сайта http://www.derstein.ru/news/.
1997-1998 Менеджер-переводчик компании ИНТЕРФЕЙС (продажа программного обеспечения - Oracle, Sybase, Borland и др.). Анализ рынка, презентации, переговоры, работа с зарубежными партнерами. Перевод маркетинговых и рекламных материалов.
1995-2004 Большой опыт работы внештатным переводчиком в ряде бюро переводов (Интент, Глагол, Anykey, РОИД, Лига-Перевод, Норма ТМ, UTT, etc.).
1981-1986 Внештатный технический переводчик (автоматика и электроника) ВЦП.
1980-1990 Научные и проектные организации. Различные инженерные должности, руководитель проекта.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Компьютер: Опытный пользователь: Windows 98-ME-2000-XP-Vista, MS Office 2007, MS Works 5.0, Adobe InDesign CS3, Adobe Photoshop SC3, Adobe Illustanor CS3, FineReader 8.0, Trados 6.5 (Translation Memory), Lingvo 11.0.
Интернет: Опытный пользователь: исследования, поиск, электронная почта, есть опыт web-верстки и дизайна
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Большой опыт сложной верстки в MS Word 2007
Опыт верстки в Adobe InDesign CS3
Подготовка графики в Adobe Photoshop, Adobe Illustanor
Высокая скорость печати вслепую (русский, английский)
Языки: English (experienced technical translator, spoken English), Espanol (перевод со словарем).
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственность, инициативность и настойчивость.
Высокая обучаемость и трудоспособность, аналитический склад ума, склонность самообучению и к быстрому освоению нового.
Коммуникабельность, ответственность и пунктуальность .