Профессиональный технический перевод: качественно, оперативно (английский)

Непрерывный опыт работы переводчиком последние 11 лет.

В совокупности более 25 лет опыта технического перевода:

Технический переводчик английского языка, переводчик-редактор, переводчик-верстальщик (MS Word, InDesign).

Основная тематика: IT, электроника, автоматика, компьютеры, компьютерные сети, полиграфия, бытовая техника, оборудование радиационного контроля, физика.

Дополнительные разделы: промышленное оборудование, нефтегазодобыча, кондиционирование, бизнес, эзотерика, художественная литература.

ОБРАЗОВАНИЕ

1980 Московский Инженерно-Физический Институт. Специальность: Автоматика и Электроника (Микроэлектроника).

1990 Московская Технологическая Школа Бизнеса. Специальность: Менеджмент. Красный диплом. В программу включен интенсивный курс английского языка - 300 часов.

1999 Курс английского языка ВКС.

ОПЫТ РАБОТЫ

2006 - 2009 Переводчик-верстальщик компании VOXTEL (www.voxtel.ru) (оптовые поставки телефонов VOXTEL). Перевод техдокументации с последующей версткой (Adobe InDesign), перевод маркетинговых материалов.

1998 - 2006 Технический переводчик-редактор компании ВАРИАНТ (оборудование для полиграфии). Перевод и издание техдокументации в электронном виде.

2008 - 2009 Внештатный переводчик-верстальщик компании КОМЛАЙН (оборудование для полиграфии). Перевод техдокументации с последующей версткой (Adobe InDesign).

2006 - 2008 Внештатный переводчик компании CANBERRA (оборудование радиационного контроля). Перевод техдокументации.

2003 - 2006 Внештатный переводчик компании DERSTEIN (Московский Центр Восстановления Данных) (компьютерное и сетевое оборудование). Перевод материалов для новостного раздела сайта http://www.derstein.ru/news/.

1997-1998 Менеджер-переводчик компании ИНТЕРФЕЙС (продажа программного обеспечения - Oracle, Sybase, Borland и др.). Анализ рынка, презентации, переговоры, работа с зарубежными партнерами. Перевод маркетинговых и рекламных материалов.

1995-2004 Большой опыт работы внештатным переводчиком в ряде бюро переводов (Интент, Глагол, Anykey, РОИД, Лига-Перевод, Норма ТМ, UTT, etc.).

1981-1986 Внештатный технический переводчик (автоматика и электроника) ВЦП.

1980-1990 Научные и проектные организации. Различные инженерные должности, руководитель проекта.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Компьютер: Опытный пользователь: Windows 98-ME-2000-XP-Vista, MS Office 2007, MS Works 5.0, Adobe InDesign CS3, Adobe Photoshop SC3, Adobe Illustanor CS3, FineReader 8.0, Trados 6.5 (Translation Memory), Lingvo 11.0.

Интернет: Опытный пользователь: исследования, поиск, электронная почта, есть опыт web-верстки и дизайна

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Большой опыт сложной верстки в MS Word 2007

Опыт верстки в Adobe InDesign CS3

Подготовка графики в Adobe Photoshop, Adobe Illustanor

Высокая скорость печати вслепую (русский, английский)

Языки: English (experienced technical translator, spoken English), Espanol (перевод со словарем).

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственность, инициативность и настойчивость.

Высокая обучаемость и трудоспособность, аналитический склад ума, склонность самообучению и к быстрому освоению нового.

Коммуникабельность, ответственность и пунктуальность .