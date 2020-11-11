Таргетолог

Добрый день. Меня зовут Александр.

Моя экспертность: настройка и ведение таргетированной рекламы. То есть делать так, чтобы вы получали новых клиентов и зарабатывали.

При помощи таргетинга можно привлекать новых клиентов, как в подписку, так и непосредственно заявки на услуги.

Я помогу вам привести новых клиентов с помощью таргетированной рекламы в facebook, instagram.

Что входит в мою работу?

-анализ целевой аудитории

-аудит профиля

-разбивка ЦА по категориям

-создание офферов под каждый сегмент ЦА

-создание креативов

-настройка рекламной компании

-ведение рекламной компании на протяжении месяца

-оптимизация

-ретаргетинг

-подведение итогов

На все интересующие вас вопросы отвечу лично.