Таргетолог
Добрый день. Меня зовут Александр.
Моя экспертность: настройка и ведение таргетированной рекламы. То есть делать так, чтобы вы получали новых клиентов и зарабатывали.
При помощи таргетинга можно привлекать новых клиентов, как в подписку, так и непосредственно заявки на услуги.
Я помогу вам привести новых клиентов с помощью таргетированной рекламы в facebook, instagram.
Что входит в мою работу?
-анализ целевой аудитории
-аудит профиля
-разбивка ЦА по категориям
-создание офферов под каждый сегмент ЦА
-создание креативов
-настройка рекламной компании
-ведение рекламной компании на протяжении месяца
-оптимизация
-ретаргетинг
-подведение итогов
На все интересующие вас вопросы отвечу лично.
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