Александр Опенченко alexopenalexopen
Создаю дизайн-макеты сайтов в соответствии с предоставленными пожеланиями и техническим заданием.
В работе над любым проектом, я основываюсь на последние тренды в веб-дизайне. Правильно подобранные цвета, шрифты, изображения и другие графические элементы позволяют передать пользователю Ваши эмоции и четкое послание.
Работа строится поэтапно:
- Обсуждаем подробно ваш проект или бизнес;
- Анализируем конкурентов;
- Смотрим примеры и выбираем, тот стиль в котором будем двигаться;
- Проработка структуры будущего сайта;
- Делаю прототип
- Перенос сайта в Тильду
- Запуск, базовые SEO-настройки
В цене отталкиваюсь от 15 000 тыс руб. за лендинг от 6 блоков.
Иные условия обязательно обсудим и прийдем к консенсусу по цене.
В итоге вы получаете работающий, стабильный сайт адаптированный под компьютер, планшет и мобильный.
Пишите, обсудим ваш будущий сайт=)
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