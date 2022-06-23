Обо мне

Создаю дизайн-макеты сайтов в соответствии с предоставленными пожеланиями и техническим заданием.

В работе над любым проектом, я основываюсь на последние тренды в веб-дизайне. Правильно подобранные цвета, шрифты, изображения и другие графические элементы позволяют передать пользователю Ваши эмоции и четкое послание.

Работа строится поэтапно:

- Обсуждаем подробно ваш проект или бизнес;

- Анализируем конкурентов;

- Смотрим примеры и выбираем, тот стиль в котором будем двигаться;

- Проработка структуры будущего сайта;

- Делаю прототип

- Перенос сайта в Тильду

- Запуск, базовые SEO-настройки

В цене отталкиваюсь от 15 000 тыс руб. за лендинг от 6 блоков.

Иные условия обязательно обсудим и прийдем к консенсусу по цене.

В итоге вы получаете работающий, стабильный сайт адаптированный под компьютер, планшет и мобильный.

Пишите, обсудим ваш будущий сайт=)