alexosmanov

Алексей Османов alexosmanovalexosmanov
22 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и продвижение веб сайтов
Веб-разработчик
Здравствуйте , я Алексей.
Занимаюсь веб разработкой и seo оптимизацией. Разрабатываю сайты на популярных CMS , а так же делаю сайты под ключ с нуля.
Специализация:
-Бизнес сайт
-Интернет магазин
-Сайт визитка
-Landing Page (лэндинг пейдж)
-Форумы
-Социальные сети
-Доски объявлений
-Продвижение сайта (Seo оптимизация)
-Настройка контекстной рекламы
-Установка SSL сертификата
-Доработка и настройка сайтов
-Seo оптимизация
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