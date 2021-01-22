alexosmanov

Разработка и продвижение веб сайтов

Веб-разработчик

Здравствуйте , я Алексей.

Занимаюсь веб разработкой и seo оптимизацией. Разрабатываю сайты на популярных CMS , а так же делаю сайты под ключ с нуля.

Специализация:

-Бизнес сайт

-Интернет магазин

-Сайт визитка

-Landing Page (лэндинг пейдж)

-Форумы

-Социальные сети

-Доски объявлений

-Продвижение сайта (Seo оптимизация)

-Настройка контекстной рекламы

-Установка SSL сертификата

-Доработка и настройка сайтов

-Seo оптимизация